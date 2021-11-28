Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 ноября 2021: ещё 133 человека подхватили ковид

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 ноября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 ноября 2021 увеличилось на 133 человека, причем 121 человек заболел в муниципальных образованиях, ещё 12 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 58 185 человек, 52 552 человека выздоровели и 855 умерли (4 – за сутки).

Коронавирус на Ямале в инфографике

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализированы 559 человек, из них 90 находятся в тяжелом состоянии, 23 – на искусственной вентиляции легких.