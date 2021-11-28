Евгению Колчину из Приуральского района наградили медалью «Материнская слава Ямала» и премией в 250 тысяч рублей

Фото: правительство ЯНАО

Жительницу Приуральского района Евгению Колчину наградили медалью «Материнская слава Ямала» и премией в размере 250 тысяч рублей за воспитание шести мальчиков и двух девочек. По словам женщины, получение такой награды в День матери – стимул для развития детей и раскрытия их талантов.

- Мы с мужем считаем, что в каждом ребенке заложена искорка, нужно только направить ее в нужное русло, поддерживать ребенка во всем, – говорит Евгения Александровна.

Помимо Евгении Колчиной, премию и медаль получили ещё 13 ямальских женщин из 9-ти муниципальных образований Ямала. Кроме того, мамы, воспитывающие 5 и более детей, получили окружную выплату в размере 1 078 рублей на каждого ребенка. В 2021 году её перечислили уже 3,4 тысячам женщина.

В преддверии Дня матери для мам по всему Ямалу устраивали концерты, акции и поздравления. Например, ребята из Муравленко вручили мамам фиалки, которые дети выращивали сами. Для мам особенных деток из Пуровского района и Губкинского специалисты провели мастер-класс по бисероплетенею и психологический тренинг для снятия напряжения.