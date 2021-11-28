В Ямальском районе на улице Тадибе Степана загорелся жилой дом. Фото: МЧС по ЯНАО

Пожар в поселке Сюнай-Сале Ямальского района произошел сегодня ночью, 28 ноября, на улице Тадибе Степана. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 02.20 местного времени, и потушить его пожарным удалось только в 06.58 утра.

В тушении пожара задействовали 7 человек личного состава и 1 единица спецтехники противопожарной службы ЯНАО, 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники добровольной пожарной команды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, огонь повредил жилой дом на общей площади 140 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, накануне, 27 ноября, пожар произошел в поселке Пуровск на улице Новая. Частный гараж загорелся на площади 72 квадратных метра, его тушили 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС, а также 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО.