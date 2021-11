Погода на Ямале 28 ноября 2021: ночью температура воздуха упадет до -30 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 28 ноября 2021, ожидается переменная облачность, небольшой снег. На западе днем преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25…-30 C, при натекании облачности -15…-20 C, днем -20…-25 C, местами до -15 C.

Погода на Ямале 28 ноября 2021 в инфографике МЧС

Подробный прогноз погоды по районам смотрите ниже, в инфографике МЧС: