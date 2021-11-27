В Ноябрьске заработала линия по переработке изношенных шин. Фото - администрация Ноябрьска.

В Ноябрьске заработала линия по переработке изношенных шин. Для города очень важно развитие и поддержка такого направления бизнеса.

– В этом сезоне мы обустроили 11 многофункциональных площадок и на каждой из них предусмотрено безопасное, ударопоглощающее резиновое покрытие. Вопросы утилизации использованных шин актуальны для любого города. Только 24 ноября, когда впервые была запущена установка, переработано две тонны резины, – отметил мэр Алексей Романов.

По его словам, в 2021 году на реализацию инвестиционных проектов направлено более 8 млн рублей бюджетных средств. Власти планируют в дальнейшем оказывать такую поддержку.