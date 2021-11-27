Жителя Ноябрьска, который при свидетелях обматерил полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

41-летний житель города Ноябрьска в помещении участкового опорного пункта полиции в июне 2021 года оскорбил стража порядка, выражаясь в его адрес нецензурной бранью. Причем, сделал он это в присутствии посторонних лиц.

– Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти, – отметили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело «Оскорбление представителя власти». В сентябре ноябрьским городским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.