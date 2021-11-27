На Ямале запустили сезонный геосервис «Интерактивная карта зимних автомобильных дорог». Фото - yanao.ru.

На Ямале запустили сезонный геосервис «Интерактивная карта зимних автомобильных дорог». Он начал работу с открытием ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги».

С помощью интерактивной карты ямальцы могут узнать актуальную информацию о местоположении и статусе зимних дорог (прогнозной дате открытия, скоростном режиме). Здесь же опубликованы телефоны контрольно-пропускных пунктов для каждого зимника.

С 2020 года к информации о региональных зимниках добавилась информация о местных и межмуниципальных зимних автодорогах. Оперативное обновление информации осуществляет дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.

Ознакомиться с оперативной информацией о работе зимников можно в единой картографической системе ЯНАО или в чат-боте мессенджеров telegram и viber «ЯНАО Официально».