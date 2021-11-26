В Ноябрьске на полтора года посадили мужчину, который побил в магазине полицейского. Фото: Ольга Крыльцова

В 2020 году в дежурную часть ОМВД России по г. Ноябрьску поступило сообщение от жительницы города о том, что в одном из магазинов города мужчина агрессивно себя ведет по отношению к директору магазина. Прибывшие полицейские попытались успокоить 33-летнего мужчину.

– Он стал, оказывал сопротивление при задержании и нанес телесные повреждения сотруднику, причинив ему физическую боль, – рассказали в УМВД по Ямалу.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти». Судом гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.