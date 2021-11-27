Погода на 27 ноября 2021 года на Ямале: небольшой снег, изморозь

На Ямале небольшой снег, изморозь. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале сегодня переменная облачность. Небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -27,-32 °С, при прояснениях -22. Днем -15,-20 °С, местами -29.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа - к урожаю овса, дождь - пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым "соседям": «На Филиппа ворона каркнет - к оттепели».