На Ямале возбудили уголовное дело из-за мяса. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами животноводства в деятельности муниципального сельскохозяйственного предприятия «Мужевское». В итоге узнали, что в июне 2021 года директор списал мяса на полтора миллиона рублей.

– При этом продукция к ветеринарному осмотру не подвергалась, экспертиза в целях определения возможности их утилизации или уничтожения не проводилась. Документы, подтверждающие сжигание тушки, также отсутствуют, – сообщили в прокуратуре Ямала.

Материалы проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело «присвоение, совершенное в особо крупном размере».