Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 11:35

На Ямале возбудили уголовное дело из-за мяса

Документы, подтверждающие сжигание тушки
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ямале возбудили уголовное дело из-за мяса.

На Ямале возбудили уголовное дело из-за мяса.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами животноводства в деятельности муниципального сельскохозяйственного предприятия «Мужевское». В итоге узнали, что в июне 2021 года директор списал мяса на полтора миллиона рублей.

– При этом продукция к ветеринарному осмотру не подвергалась, экспертиза в целях определения возможности их утилизации или уничтожения не проводилась. Документы, подтверждающие сжигание тушки, также отсутствуют, – сообщили в прокуратуре Ямала.

Материалы проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело «присвоение, совершенное в особо крупном размере».