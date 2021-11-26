Сотрудница «РН-Пурнефтегаза» награждена медалью «Материнская слава Ямала».

Медалью «Материнская слава Ямала» награждена Эльвира Шарипова, специалист управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов «РН-Пурнефтегаза». В семье Шариповых четверо детей: три дочери и сын. Все они хорошо учатся и занимаются в учреждениях дополнительного образования.

Награду многодетной маме вручил глава города Губкинского на торжественной церемонии, которая состоялась во Дворце культуры «Нефтяник». Также на мероприятии ко Дню матери отмечены ещё пять многодетных сотрудниц «РН-Пурнефтегаза». Почётной грамотой главы Губкинского наградили Эльвиру Садыкову, лаборанта химического анализа, Благодарственными письмами главы города отмечены Ирина Макаркина, главный специалист отдела по закупке работ и услуг; Любовь Гагауз, ведущий специалист управления по снабжению МТР, управлению логистикой и складским комплексом; Альфия Туктарова, лаборант химического анализа и Виктория Тюлькина, специалист управления тепловодоснабжения.

Всего в «РН-Пурнефтегазе» работают 48 многодетных матерей, которые прекрасно совмещают работу на градообразующем предприятии Губкинского и успешную семейную жизнь, находят время для различных занятий и хобби. Они считают, что материнство – это счастье: и чем больше детей, тем счастливее семья.