На Ямале, найдя труп на берегу на берегу реки, раскрыли убийство восьмилетней давности. Фото - Ск по Ямалу.

В Пуровском районе Ямала завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Преступление было совершено в августе 2013 года в доме в селе Самбург.

В ходе совместного распития спиртных напитков между двумя местными жителями возникла ссора. 32-летний мужчина нанес множественные удары руками и ногами в голову и по телу своего 41-летнего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

– После совершения преступления обвиняемый предпринял активные попытки сокрыть содеянное: перетащил труп в труднодоступную местность на берегу реки. Тело потерпевшего обнаружено спустя год после указанных событий. В результате кропотливой работы следствия причастность обвиняемого была подтверждена результатами комплекса проведенных судебных экспертиз, – сообщили в СК по Ямалу.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и насильственных преступлений против личности. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.