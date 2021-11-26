Исследование: на Ямале мужчины-айтишники на треть зарабатывают больше женщин

Ямал попал в ТОП-15 регионов России по гендерному равенству Фото: Татьяна Коркина

Ямал попал в ТОП-15 регионов России по гендерному равенству, об этом сообщает "nur24". Рейтинг гендерного равенства в регионах страны составили правозащитники фонда «Нужна помощь». Социологи учли разницу в доходах, которые, как правило, выше у мужчин, участие мужчин и женщин в руководстве предприятиями и бизнесе, а также продолжительность жизни, которая выше у женщин.

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в ТОП-15 регионов с наивысшим уровнем равенства. А точнее уровень гендерного неравенства ниже среднего. Среди самых гендерно справедливых сфер выделяют педагогику, с разницей в доходах 5%. А самой несправедливой признали IT-сферу, мужчины в этой сфере зарабатывают на треть больше женщин.

Кстати, в правительстве Ямала должности главы региона и его первого заместителя занимают мужчины. Из восьми заместителей губернатора пятеро – мужчины и трое – женщины. В целом по округу из 13 муниципалитетов, в которых 6 городских округов, 6 муниципальных округов и 1 муниципальный район женщины возглавляют только два муниципалитета Лабытнанги и Муравленко.