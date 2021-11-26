Глава Муравленко рассказала о планах по благоустройству, строительству и празднованию Нового года

Глава Муравленко повела прямой эфир о городских планах на будущий год Фото: личная страница главы Муравленко в соцсетях

Глава Муравленко Елена Молдован рассказала в прямой эфире о планах по благоустройству, строительству и празднованию Нового года, а ещё ответила на вопросы горожан, сообщает "МК Ямал".

По словам Елены Викторовны город с каждым годом становится все более благоустроенным. В следующем году благоустроят Сквер Победы, работы пройдут во дворах, так, на Ленина 109, и на Строителей 3 появятся детские площадки. Кроме того, в планах создать площадку для игр и отдыха ямальцев всех возрастов.

Глава города ответила на вопрос о дальнейшей судьбе пустыря рядом со строящимся культурно-оздоровительным центром «Сибирь». Сейчас местные жители бросают там старые автомобили, что, по словам Молдован, выглядит неэстетично. По плану на этом месте обустроят сквер «Сияние Севера» — это будет территория с прогулочными дорожками, зелеными насаждениями и большой скейт-площадкой.

- Тема бездомных собак в Муравленко - одна из самых острых, наши жители разделились в своих мнениях на два лагеря: кто-то считает, что нужно выпускать животных на улицу, другие считают, что не нужно. Мы работаем в рамках действующего законодательства и по-другому не можем: пожизненно содержать собаку в приюте нельзя, ее нужно выпустить в среду обитания. Сейчас в приюте больше 260 животных, за два года здесь побывали свыше 850 питомцев. Должна быть сознательность со стороны жителей, чтобы все были в ответе за прирученных. Откуда на улицах бездомные животные? Почему хозяева их просто выбрасывают? Также муравленковцы активно прикармливают собак в районе жилых домов -тоже нужно понимать, что это не совсем верно, — прокомментировала Елена Викторовна.

Ещё в прямом эфире подняли важный вопрос, про ремонт дорог. В в этом году в Муравленко работы прошли на 6,4 километра дорожного полотна. В следующем году планируют отремонтировать 6,6 километра. Полностью отремонтируют еще один участок улицы Ленина и завершат ремонт улицы Муравленко, работы пройдут на дороге по улице 70 лет Октября.

Елена Молдован рассказала, что в городе полным ходом идет подготовка к Новому году, улицы засияли яркими огнями, а подрядчики приступили к строительству ледового городка.

- Утренники в детских садах состоятся, несмотря на сложную эпидситуацию, но с условием посещения 50% родителей, то есть, на детский праздник сможет прийти либо мама, либо папа. По школам действуют более жесткие ограничения, объединить для празднования Нового года целую параллель или всю школу запрещено, утренники можно проводить только в отдельных классах. Сейчас директора школ думают, как сделать так, чтобы и праздник у детей был, и чтобы правила нарушены не были - сообщила глава города.