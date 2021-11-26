Команда Ноябрьска завоевала диплом 1 степени чемпионата по алгоритмическому программированию Фото: Администрация Ноябрьска

Команда Ноябрьска по спортивному программированию завоевала диплом 1 степени чемпионата по алгоритмическому программированию, проходившего в рамках всероссийского, с международным участием, фестиваля по программированию и искусственному интеллекту RuCode 4.0.

В финале чемпионата участвовали 336 команд. Представители Ноябрьска - Егор Конык, Актимер Маматалиев, Константин Евколиди заняли 5 строчку в общем рейтинге.

Кроме того, на фестивале вёлся специальный рейтинг – топ-50 самых активных и мотивированных участников. В этом списке высокие позиции занимают участники, не пропускающие лекции, каждый день решающие задачи и показывающие прогресс от занятия к занятию. А возглавил этот рейтинг ученик 7-ой Ноябрьска школы Егор Конык.