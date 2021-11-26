На Ямале задержали мужчину, который при полицейских выкинул шерстяную перчатку с наркотиком Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков вместе с экипажем ДПС в районе одной из улиц поселка Пуровск заметили автомобиль, в салоне на пассажирском сиденье находился мужчина, который при выходе из машины выкинул шерстяную перчатку. В перчатке оказался сверток с порошкообразным, белым веществом. Позже, экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическим наркотиком массой 2,19 грамма.

Злоумышленник пояснил полицейским, что купил наркотик для личного потребления. Выяснилось, что 30-летниц подозреваемый нигде не работает и раньше не был судим, но теперь его ждет заслуженное наказание.

Отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере».