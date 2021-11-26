В Муравленко состоится "Парад Дедов Морозов" Фото: Администрация города Муравленко

В Муравленко пройдёт "Парад Дедов Морозов". Жители города могут подать заявки на конкурс «Парад Дедов Морозов». Городской фестиваль зимних волшебников и других сказочных персонажей состоится 15 декабря в 17:00 в Молодёжном сквере.

Участники заранее готовят видеопрезентацию продолжительностью не более трех минут. Также в день проведения конкурса состоится костюмированное шествие зимних волшебников по улицам Ленина и Губкина до парка культуры и отдыха.

Прием заявок от горожан ведется в Доме культуры «Украина» до 5 декабря.

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