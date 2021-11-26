В ЯНАО водитель и пассажиры иномарки пострадали в столкновении с «КАМАЗом» Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 3 человека госпитализированы. Одна из аварий произошла на 603 км автодороги "Сургут - Салехард", водитель автомобиля «Тойота», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло врезался в «Камаз». В результате ДТП водитель и два пассажира «Toйоты» отправились в больницу.

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 4 429 зарегистрированных ДТП погибли 26 человек и 291 получили травмы, в их числе 27 детей.

ГИБДД напоминает о важности правил дорожного движения и необходимости их соблюдения, а также внимательности на дорогах.