Врачи Ямала и Югры спасли пациента с одним из самых смертельно опасных заболеваний

Фото: БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»

Кардиологи Ноябрьской центральной городской больницы и кардиохирурги окружной столицы ХМАО успешно выполнили сложнейшую экстренную операцию пациенту с одним из самых смертельно опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы – острым расслоением аорты.

В Ноябрьскую ЦГБ доставили пациента, врачи кардиологического отделения быстро провели диагностику и поняли, что мужчине срочно нужна операция. У пациента при этом заболевании могли начаться фатальные нарушения кровообращения во всех органах, что приводит к смерти в 95 % случаев. Счёт шел на минуты, необходимая операция является самым сложным и драматичным разделом кардиохирургии. Чтобы получить узкоспециализированную помощь пациента срочно доставил в Ханты-Мансийск.

- Пациенту проведена полная замена всей грудной аорты и сосудов головного мозга с имлантацией гибридного стент-графта. Специфика операции состоит еще и в том, что при протезировании нисходящей аорты, дуги аорты и сосудов головного мозга организм охлаждается до 25 градусов и искусственное кровообращение полностью останавливается и поддерживается только в головном мозге - сообщили в ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ".

Сейчас мужчина готовится к выписке, скоро он сможет вернуться к обычной жизни.