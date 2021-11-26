На Ямале увеличат количество генетических исследований для беременных Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале увеличат количество генетических исследований для беременных. Это новый проект по неинвазивному пренатальному тестированию будущих мам. Он запущен в регионе в прошлом году и уже в следующем году пройти генетическое тестирование смогут в два раза больше женщин. Тестирование позволяет обнаружить возможные патологии развития ребенка на самых ранних сроках беременности.

Метод абсолютно безопасен, как утверждают специалисты. С начала 2021 года тестирование прошли 1,5 тысячи женщин. В следующем году количество исследований планируют увеличить до 3 тысяч.

Особое внимание уделят женщинам, ведущим кочевой образ жизни, они скорее всего не смогут пройти стандартные скрининги из-за нахождения на отдалённых территориях, а забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом, чтобы узнать о наличии возможных патологий.