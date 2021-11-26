Погода на 26 ноября 2021 года на Ямале: мороз до -29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 26 ноября в округе переменная облачность, небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -19, -24 °С, при прояснении до -29 °С, днем -16, -21 °С.

Погода на Ямале на 26 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», - замечали люди.