В Ноябрьске девушка перевела неизвестным более полумиллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску обратилась 29-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил об оформленной заявке на кредит от её имени.

Чтобы закрыть её и не допустить списание денежных средств, ноябрянке предложили самостоятельно оформить заем и полученную сумму перечислить на указанные псевдобанкиром счета. Выполняя указания звонившего, заявительница лишилась денежных средств в сумме 527 тысяч рублей.

– Когда поняла, что перевела кредитные средства мошенникам, обратилась за помощью к полицейским, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в крупном размере».