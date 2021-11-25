На Ямале открыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Фото - "Дороги и транспорт Ямала" в ВК.

На Ямале открыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Такое решение принято по итогам обследования объекта спецкомиссией.

– Движение открыто для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн. Движение запустили сразу по двум полосам», – сообщил начальник отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог Дорожной дирекции ЯНАО Владимир Щепин.

Обустройство третьей полосы на ледовой переправе продолжается. При достижении толщины льда, позволяющей безопасно осуществлять движение, проезд будет открыт. Суда на воздушной подушке «Нептун-23» прекращают перевозку пассажиров. Также стало известно, что на зимнике Коротчаево-Красноселькуп продолжается обустройство трассы.