Жители Тарко-Сале хотят работать в Следственном комитете. Фото: Ольга Крыльцова

Исполняющий обязанности руководителя СК по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник юстиции Александр Щетинин провел личный прием граждан. Он прошел в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи.

– В ходе личного приема заявители озвучили вопросы о возможности трудоустройства в органы Следственного комитета РФ, постановки в кадровый резерв на замещение вакантной должности в следственном управлении, порядка оплаты услуг ЖКХ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение озвученных вопросов взято и.о. руководителя следственного управления на личный контроль.