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Общество25 ноября 2021 8:45

Жители Тарко-Сале хотят работать в Следственном комитете

Также их волнуют вопросы ЖКХ
Сергей Швецов
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Жители Тарко-Сале хотят работать в Следственном комитете.

Жители Тарко-Сале хотят работать в Следственном комитете.

Фото: Ольга Крыльцова

Исполняющий обязанности руководителя СК по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник юстиции Александр Щетинин провел личный прием граждан. Он прошел в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи.

– В ходе личного приема заявители озвучили вопросы о возможности трудоустройства в органы Следственного комитета РФ, постановки в кадровый резерв на замещение вакантной должности в следственном управлении, порядка оплаты услуг ЖКХ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение озвученных вопросов взято и.о. руководителя следственного управления на личный контроль.