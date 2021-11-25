На Ямале к 2025 году расселят один млн квадратов аварийного жилья. Фото - zs.yanao.ru.

На Ямале к 2025 году расселят один млн квадратов аварийного жилья. Всего же в ближайшие три года на дорожное хозяйство предусмотрено 62,2 млрд рублей.

– В следующем году объем введенного жилья составит 172 000 квадратных метров. На Ямале уже в 2022 году планируется привести в нормативное состояние более 183 километров дорог общего пользования, – сообщил Алексей Ситников, первый зампред Законодательного Собрания ЯНАО.

Кроме того, запланировано выделение бюджетных средств на реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований, а также на благоустройство 120 дворовых и 60 общественных территорий.