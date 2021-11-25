На Ямале расширили перечень социальных услуг. «Мы в первую очередь обеспечиваем доступность и качество предоставления соцуслуг», – прокомментировала председатель Комитета по социальной политике Надежда Гудкова.

Так, социальные работники смогут осуществлять кратковременный уход не только за детьми, но и за совершеннолетними гражданами, не способными по состоянию здоровья самостоятельно ориентироваться или контролировать свое поведение. Социально-психологические услуги, такие как психологическая диагностика и обследование личности, станут доступны для получателей социальных услуг на дому.

Перечень социально-медицинских услуг дополнится лечебной физической культурой, в настоящее время предусмотрена только адаптивная.

В связи с востребованностью у граждан услуг логопеда предлагается включить в данный перечень логопедическую диагностику и коррекцию, которые сегодня оказываются в рамках социально-педагогической коррекции. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.