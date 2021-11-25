Жительница Лангепаса два раза ходила в банк за кредитами, чтобы перевести деньги мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД по Лабытнанги обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Ранее заявительнице поступил звонок на телефон: неизвестные сообщили, что с ее лицевого счета кто-то перевел деньги на счет человека, который находится в федеральном розыске за мошеннические действия.

Звонившие пояснили, что все ее счета в банке заблокированы, и ей необходимо перевести все оставшиеся деньги на страховой счет. Женщина в отделении банка сняла со своего счета 50 тыс. рублей и перевела на счет, указанный неизвестными.

– Через день ей снова позвонили те же люди и сообщили, что на ее имя оформили кредит на сумму 300 тыс. рублей. Для того чтобы отменить данную операцию, ей необходимо взять кредит на эту же сумму. Горожанка снова пришла в отделение банка, оформила кредит и через банкомат перевела деньги, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Таким образом, действиями неизвестных лиц заявительнице причинен имущественный ущерб в сумме 350 тыс. рублей. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенного в крупном размере».