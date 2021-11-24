На Ямале службы жизнеобеспечения тренируются устранять заторы на дорогах в непогоду. Фото - 89.mchs.gov.ru.

На Ямале службы жизнеобеспечения тренируются устранять заторы на дорогах в непогоду. Организаторы учений – администрации муниципалитетов.

– Основные задачи – проверка готовности сил и средств взаимодействующих структур к оказанию помощи населению вследствие возникновения заторов на автомобильных дорогах, практическая отработка мероприятий при чрезвычайных ситуациях на автодорогах регионального значения и совершенствование организации проведения аварийно – спасательных работ при ликвидации последствий ЧС на автодорогах, – отметили в МЧС по Ямалу.

К примеру, в Надыме, по замыслу учений, в результате неблагоприятных погодных явлений, на одном из участков автодороги «Сургут - Салехард» в 30 километрах от города Надыма образовались снежные заносы и переметы, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, есть пострадавшие. Причиной ДТП стал снежный перемёт. В результате ДТП и снежного заноса образовался затор из 17 единиц техники.

В ходе тактико-специального учения все службы города действовали слаженно и отработали на общую оценку «удовлетворительно».