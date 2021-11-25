Погода на 25 ноября 2021 года на Ямале: небольшой снег

На Ямале небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

В четверг, 25 ноября, на Ямале переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -19, -24 °С, при повышенной облачности до -14 °С, днем -12, -17 °С, местами до -22 °С.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится - снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.