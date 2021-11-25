В Пуровском поймали 4 наркоманов, уклоняющихся от лечения. Фото: Ольга Крыльцова

В период с 15 по 19 ноября 2021 г. На территории Пуровского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист». За время операции полицейские проверено по месту жительства 19 лиц указанной категории.

– За уклонение от исполнения наложенной судом обязанности к административной ответственности привлечено 4 лица, за потребление наркотических веществ без назначения врача – 2, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает жителей внести свой вклад в борьбу с наркопреступностью. Если Вы располагаете информацией о фактах реализации наркотических средств, психотропных веществ, местах сбыта, распространителях, наркопритонах, просим сообщать по телефонам ОМВД России по Пуровскому району: г. Тарко-Сале - 8 (349-97) 2-09-30, п. Уренгой - 8 (349-34) 3-30-34, с сотовых операторов - 112 или 102.