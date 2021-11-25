В Салехарде к концу года сдадут корпус санаторно-лесной школы. Фото - yanao.ru.

В Салехарде к концу года сдадут корпус санаторно-лесной школы. В здании разместятся отдельные блоки с удобствами для постоянного проживания, а также современные учебные аудитории.

По информации пресс-службы Правительства ЯНАО, корпус санаторно-лесной школы – самый большой объект в образовательной сфере, в котором проводится капремонт. Работы выполняются на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Здесь заменен старый кирпичный фасад и кровля, обновлена внутренняя отделка, смонтированы новые инженерные коммуникации, двери, частично заменили окна. Так же строители утеплили цокольное перекрытие и чердак. Сейчас завершаются отделочные работы и монтаж электрических и слаботочных систем.

Отметим, что модернизация объектов образования – одна из ключевых задач округа. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова за пять лет на Ямале построят 25 новых школ, ещё 58 ждет реновация. Масштабные работы проходят также в рамках капитальных и текущих ремонтов.