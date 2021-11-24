Ледовый городок в Ноябрьске построят в районе пешеходного фонтана. ФОТО: INSTAGRAM АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ.

Ледовый городок в Ноябрьске, который ранее устанавливали на центральной аллее напротив городской администрации, теперь построят в районе пешеходного фонтана. Об этом сообщил мэр Алексей Романов.

– В городе уже появляются первые новогодние арт-объекты. Среди них – и те, которые полюбились ноябрянам в прошлые годы. Опоры уличного освещения в детском парке превратились в светящиеся колонны. Уже установлена и городская елка, – сообщил Романов.