В Пуровском районе 37-летний мужчина утащил кабель на 230 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В ОМВД по Пуровскому району обратился сотрудник организации с заявлением о том, что неустановленное лицо, проникнув на территорию месторождения, похитило 65 метров кабеля на сумму более 230 тыс. рублей. Территория не огорожена, не охраняется, видеонаблюдение отсутствует.

Сотрудники отдела установили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался сотрудник этой же организации, ранее не судимый 37-летний житель Ноябрьска.

– Оперативникам злоумышленник признался, что украденное сдал в пункт приема лома, деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.