В Ноябрьском колледже объявили дополнительный набор на обучение «Сестринскому делу» Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьском колледже объявили дополнительный набор на самую востребованную специальность «Сестринское дело». В администрации города сообщили, что в колледже профессиональных и информационных технологий Ноябрьска появилось четыре квоты на эту специальность.

- Образовалось четыре вакантных места по коммерческой форме обучения. Претендовать на них могут выпускники 11 классов, не подававшие документы в период основной приемной кампании. (июнь - август 2021 года). Основания для зачисления: средний балл аттестата и результаты входного тестирования - прокомментировали в пресс-службе администрации Ноябрьска.

Напомним, мы писали ранее о том, что ПФР будет считать северянам период обучения как стаж. Это позволит выходить на пенсию на досрочно.