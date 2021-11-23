В Шурышкарском районе началась заготовка мяса северного оленя Фото: Администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе началась заготовка мяса северного оленя. Первыми на убойный комплекс прибыли олени шестой бригады МСП «Мужевское» численностью 160 голов. На очереди оленье поголовье 4-й бригады, его просчет завершился в прошедшее воскресенье. За сезон сельскохозяйственные предприятия заготовят около 60 тонн мяса.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ноябрьске школьники обедают натуральным мясом и витаминными салатами. А ямальский вахтовик едва не накормил белого песца конфетами.

Пушистый красавец так и не рискнул подойти к человеку, чтобы забрать лакомство.

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