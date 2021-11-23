В Тарко-Сале пройдет конкурс ледовых скульптур «Пуровское сияние» Фото: Администрация Пуровского района

Больше 300 ледяных кирпичей уже заготовили для конкурса скульптур, который пройдёт в Тарко-Сале впервые. Конкурс ледовых скульптур «Пуровское сияние» посвятят 90-летию района. Вместе с ямальскими мастерами участвовать в нем будут скульпторы из Перми, Московской области, Удмуртии и даже Якутии.

Превращать ледяные глыбы в настоящие произведения искусства в течение недели будут восемь команд, по 2 человека в составе каждой. «Пуровское сияние» стартует 29 ноября, а эскизы будущих скульптур уже утвердили, все они связаны с Пуровским районом.

Все жители и гости города смогут наблюдать за творческим процессом на территории парка Прибрежный. После окончания фестиваля фигуры будут радовать пуровчан всю зиму.