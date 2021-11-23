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Здоровье23 ноября 2021 13:56

Ямальские медики помогают в реабилитации после коронавируса

Для тех, кто перенес ковид проходит углубленная диспансеризация
Виктория Терина
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Ямальские медики помогают в реабилитации после коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские медики помогают в реабилитации после коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале для тех, кто перенес коронавирус проходит углубленная диспансеризация. Медики исследуют наиболее подверженные осложнениям органы и при необходимости назначают курс реабилитации. Так, 18-летний парень из Нового Уренгоя провел в реанимации 20 дней, перенес тотальное поражение легких и сейчас он один из тех, кто нуждается в реабилитации. Восстановиться молодому человеку помогает инструктор ЛФК. В городской больнице используют барокамеру и соляную шахту, физиотерапию.

По словам медиков, последствия коронавируса не менее опасны, чем сама болезнь. Записаться на углубленную диспансеризацию можно на сайте госуслуг или в отделениях медицинской профилактики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в крупных больницах Ямала возобновили плановую медицинскую помощь.