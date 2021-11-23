В Салехарде больше 500 бесхозных строений уберут в ближайшие пару лет Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде признаны бесхозными больше 500 строений, их планируют убрать в ближайшие пару лет. Так, представители ямальского отделения Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» обследовали маршруты в районе школы №6 и заметили потенциально опасные строения.

- В обнаруженных нами объектах легко могут разместиться как граждане без определённого места жительства, так и бродячие собаки, не говоря уже об открыто стоящих газовых и кислородных баллонах, которые представляют огромную опасность не только для детей. Мы считаем, что для обеспечения безопасности необходимо принять срочные меры по сносу данных бесхозных объектов, – рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Заякин.

Глава Салехарда Алексей Титовский пояснил в своих аккаунтах в соцсетях, что работа в этом направлении ведётся и за этот год ликвидировано уже 94 таких объекта.

- Это важное направление, в том числе и для безопасности наших детей. Планируем основной объём бесхозных гаражей, строений, балков ликвидировать в перспективе ближайших двух лет, – отметил Титовский.