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Спорт23 ноября 2021 13:23

Новоуренгойский пловец победил на Чемпионате России в нескольких дистанциях

Соревнования стали отборочным этапом для участия в Чемпионате мира по плаванию
Виктория Терина
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Новоуренгойский пловец победил на Чемпионате России в нескольких дистанциях Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Новоуренгойский пловец победил на Чемпионате России в нескольких дистанциях Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Новоуренгойский пловец Сергей Фесиков победил на Чемпионате России на дистанциях «100 м комплексное плавание» и «100 м вольный стиль», а также стал серебряным призёром на дистанции «50 м на спине». Эти соревнования стали отборочным этапом для участия в Чемпионате мира по плаванию, который пройдёт с 16 по 21 декабря в Абу-Даби.

Напомним, мы писали ранее о том, что ямальские пляжные волейболисты завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Российские пляжники впервые взошли на пьедестал победы Олимпиады.

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