Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 ноября 2021 года: умерли 4 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За весь период пандемии от коронавируса на Ямале умерли 835 человек. За минувши сутки от ковида скончались 4 человека. Кроме того, в округе растет число заболевших коронавирусом и за день выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. При этом 694 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 106 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находится на ИВЛ.

За последние сутки в России 33 996 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 024 (6,0%) без клинических проявлений. Кроме того, за весь период по России умерло 266 579 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено больше 221,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 346 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 890 тысяч 422 человека.