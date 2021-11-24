Погода на 24 ноября 2021 года на Ямале: местами умеренный снег

На Ямале местами умеренный снег. Фото: Вадим Бегун

В среду, 24 ноября, на Ямале облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег и метель. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -13, -18 °С, при повышенной облачности до -8 °С, днем -10, -15 °С, местами до -5 °С.

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: "Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.