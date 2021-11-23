Предприниматель из Нового Уренгоя решил обмануть суд и представил ложные доказательства Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом Нового Уренгоя завершено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого по статье "фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле".

По информации следственных органов, в 2020 году индивидуальный предприниматель обратился с гражданским иском в суд, чтобы взыскать задолженность по договору займа к местному жителю. Он предоставил доказательства своих требований, а именно сфальсифицированные документы в виде договора займа, платежных поручений, а также других ложных документов и сведений.

- В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.