За погодой на дорогах Ямала будут следить пять новых метеостанций Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Пять новых метеостанций будут следить за погодой на дорогах Ямала. Их установили на участках ж/д станция Ныда - Пангоды и Коротчаево - Новый Уренгой. Установка последней метеостанции продолжается на дороге Надым - Салехард.

Объект представляет собой комплекс из набора датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров. Туда входит видеосистема, которая в реальном времени передает изображение о состоянии участка. Метеостанция отслеживает температуру и влажность воздуха, тип и интенсивность осадков, атмосферное давление, направление ветра, толщину слоя воды на поверхности.

По информации, передаваемой станцией можно спрогнозировать прогноз погоды на ближайшие 2-3 дня. А для мониторинга состояния грунта в разных погодных условиях установлен датчик промерзания грунта.

- Специализированное программное обеспечение формирует полную информацию о состоянии дороги как в текстовом сообщении, так и в диаграммах и графике, а модуль поддержки принятия решения делает расчет рекомендаций по содержанию автомобильных дорог. Помимо этого, можно отслеживать также интенсивность движения на участке дороги - прокомментировал представитель ООО "Восток-М" Мустаев Ильшат.