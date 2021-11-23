Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 ноября 2021 года: заразились 142 человека

Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 ноября 2021 года Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 142 человека. С начала пандемии количество заболевших достигло 57 512 человек.

Из общего числа болеющих 694 человека госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 106 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находится на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число умерших от коронавируса в ЯНАО составляет 835 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 171. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 137 заражения COVID-19, за весь период - 49 341. Выздоровели с начала пандемии - 52 138 жителей округа.

За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 8 089 694 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.