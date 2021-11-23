Организаторы азартных игр в Надыме отправятся под суд Фото: Татьяна Коркина

Надымский городской прокурор утвердил обвинение по уголовному делу против двух жителей Надыма. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны.

Мужчины в апреле 2019 года нашли нежилое помещение в городе и разместили там игровое оборудование для игры в «покер». Каждый из соучастников выполнял свою роль, злоумышленники обеспечивали работу незаконного игрового заведения через распространение информации о проводимых играх среди клиентов. Игрокам обеспечивали еду, алкоголь и сигареты. Деньги обменивались на игровые фишки и выполнения обязанностей «крупье».

В апреле 2021 года незаконное заведение закрыли правоохранительные органы, а организаторы игрового клуба отправятся под суд в ближайшее время.