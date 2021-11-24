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Происшествия24 ноября 2021 5:05

Жительницу Салехарда, побившую полицейского сумкой, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Сергей Швецов
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Жительницу Салехарда, побившую полицейского сумкой, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Жительницу Салехарда, побившую полицейского сумкой, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

– В мае 2021 года она нанесла сотруднику полиции два удара сумкой и один удар рукой в область его головы. Представитель власти находился при исполнении своих должностных обязанностей и был в форменном обмундировании, – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате нанесенных ударов сотруднику полиции причинена физическая боль. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.