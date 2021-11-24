В Салехарде почти 500 женщин, родивших или усыновивших первого ребёнка, получили выплату. Фото - Администрация Салехарда в ВК.

В Салехарде почти 500 женщин, родивших или усыновивших первого ребёнка, получили выплату. Она равна 16 753 рублям.

– На поддержку могут претендовать семьи, в которых первый ребёнок родился после 1 января 2018 года, а доход за последний год на каждого члена семьи в месяц не превышает 35 414 рублей. При расчёте не учитываются доходы безработных на день подачи заявления о назначении выплаты, – сообщили в Департаменте по труду и социальной защиты населения города.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. С заявлением необходимо также предоставить свидетельство о рождении первого ребёнка, сведения о доходах членов семьи.