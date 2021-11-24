В детский сад «Непоседы» в Муравленко прибыла передвижная «Лаборатория безопасности». Фото - Муравленковский день.

В детский сад «Непоседы» прибыла передвижная «Лаборатория безопасности». Специальный микроавтобус раскрашен в яркие цвета и оснащен всем необходимым для наглядного обучения детей.

Детям напомнили, что в темное время суток нужно носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметным на дороге. А в общественном транспорте обязательно использовать детские автокресла и пристегивать ремни безопасности, передает паблик «Муравленковский день».

Федеральный информационно-просветительский проект «Лаборатория безопасности» направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Ямал присоединился к нему в прошлом году.