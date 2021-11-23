В Новом Уренгое задержали 33-летнего наркомана Фото: Татьяна Коркина

Полицейские в Новом Уренгое задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. У 33-летнего мужчины нашли сверток с порошкообразным веществом, как оказалось вещество является синтетическим наркотиком массой 0,87 грамм.

Злоумышленник рассказал полицейским, что купил вещество для личного потребления, но не успел использовать по своему желанию. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ноябрьске осудили 58-летнего иностранца, занимавшегося сбытом наркотиков на территории города. Суд назначил гражданину наказание в виде 9 лет лишения свободы.