В крупных больницах Ямала возобновили плановую медицинскую помощь Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

В крупных больницах Ямала возобновили плановую медицинскую помощь. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ЯНАО, а решение принято на окружном оперштабе по борьбе с коронавирусом и связано оно с уменьшением пациентов, поступающих в инфекционные отделения медицинских учреждений, часть коек для больных ковидом переведены в резерв.

Например, в Ноябрьской больнице свернули 60 коек, в Салехардской - 31, по 20 коек переведены в резерв в Новоуренгойской и Лабытнангской больницах - 100 коек уже сократили на прошлой неделе. Прием врачей возобновлен в Салехарде, теперь жители округа могут записаться к нефрологу и сердечно-сосудистому хирургу. А в Центре здоровья возобновлены профилактические медосмотры и диспансеризация, в том числе углубленная. В Ноябрьске снова работают хирургическое, урологическое, травматологическое, гинекологическое отделения в круглосуточном стационаре, а также хирургическое, урологическое, кардиологическое и терапевтическое отделения в дневном стационаре.

Стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом способствуют растущие в регионе темпы вакцинации. За последние сутки вакцинацию прошли почти 3 тысячи ямальцев. Всего первым компонентом привито более 233 тысяч ямальцев, полностью прошли вакцинацию 211 тысяч человек, а больше 26 тысяч уже прошли ревакцинацию.